Зидан может уйти из "Реала" по собственному желанию

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан может уйти из "Реала" по собственному желаниюГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может уйти из королевского клуба по собственному желанию.

Так, по сведениям Marca, 45-летний специалист уже начал рассматривать вариант с уходом из стана "сливочных" по окончанию текущего сезона по причине давления, которое оказывается на него и его команду из-за неудачных результатов.

Напомним, у Рамоса разошлись взгляды с Роналду относительно трансферных приоритетов "Реала". | soccernews.ru

комментарии
emin

zidan svoe mesto v stroyu naydet udachi

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Квинколобик

Я об этом еще когда Барсе проиграли писал что уидет после этого сезона!

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