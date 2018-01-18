Зидан может уйти из "Реала" по собственному желанию

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может уйти из королевского клуба по собственному желанию.

Так, по сведениям Marca, 45-летний специалист уже начал рассматривать вариант с уходом из стана "сливочных" по окончанию текущего сезона по причине давления, которое оказывается на него и его команду из-за неудачных результатов.

Напомним, у Рамоса разошлись взгляды с Роналду относительно трансферных приоритетов "Реала". | soccernews.ru