Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "синих" надеется убедить французского специалиста отказаться от паузы в карьере и принять лондонскую команду.

Если же договориться с Зиданом не получится, то "Челси" сосредоточится на переговорах с экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.

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