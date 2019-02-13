Зидан может возглавить "Челси"

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Зидан может возглавить "Челси"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Челси", сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба рассматривает французского специалиста в качестве замены для Маурицио Сарри, который находится на грани увольнения.

Боссы "синих" рассчитывают, что чемпион мира 1998 года сможет не только улучшить результаты команды, но и убедит бельгийского вингера Эдена Азара продлить контракт, истекающий в 2020 году.

Однако проблемой может стать нежелание самого Зидана возвращаться к работе посреди сезона.

Напомним, что легендарный француз возглавлял "Реал" с января 2016 по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

"Челси" по итогам 26 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.

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