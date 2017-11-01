Зидан может возглавить клуб АПЛ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не стал исключать, что в будущем он бы мог поработать с клубом АПЛ.

"В данный момент я работаю в "Реале" и думаю лишь о том, что делаю сейчас. Но в футболе никогда не знаешь, как будут разворачиваться события. Могу сказать, что чувствую себя очень неплохо в "Реале" и Испании", - сказал француз, отвечая на вопрос журналиста о возможной работе в АПЛ.

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