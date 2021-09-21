Зидан может возглавить ПСЖ
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому тренеру Зинедину Зидану, сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям источника, руководство парижского клуба рассматривает кандидатуру Зидана на случай увольнения нынешнего наставника Маурисио Почеттино.
Напомним, что ПСЖ под руководством Почеттино в прошлом сезоне не сумел стать чемпионом Франции, финишировав на втором месте. Что касается Зидана, то он покинул "Реал" летом 2021 года и с тех пор является безработным.
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|Лион
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
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|15
|Метц
|28
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|Дижон
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|28
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|28
|27
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|Амьен
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