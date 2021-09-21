Зидан может возглавить ПСЖ

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому тренеру Зинедину Зидану, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, руководство парижского клуба рассматривает кандидатуру Зидана на случай увольнения нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

Напомним, что ПСЖ под руководством Почеттино в прошлом сезоне не сумел стать чемпионом Франции, финишировав на втором месте. Что касается Зидана, то он покинул "Реал" летом 2021 года и с тех пор является безработным.

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