Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ

Продолжают появляться новые слухи о будущем Зинедина Зидана.

Как сообщает Mirror, французский специалист может продолжить карьеру в АПЛ. Бывший наставник "Реала" хочет поработать в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что у нынешнего тренера "МЮ" Жозе Моуринью натянутые отношения с руководством клуба, в частности из-за трансферной политики.

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