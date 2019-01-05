Зидан может возглавить "Ювентус"

2 Теги ювентусзинедин зидан

Зидан может возглавить "Ювентус"

Зинедин Зидан может стать главным тренером "Ювентуса" этим летом. Об этом информирует Mundo Deportivo. 

По данным издания, Аллегри, возможно, покинет туринский клуб по окончании сезона-2018/19. Ожидается, что его может сменить на посту главного тренера Зидан.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с июля 2014 года. Вместе с итальянским специалистом туринцы четыре раза становились чемпионами Италии, четырежды выигрывали Кубок страны и становились обладателями Суперкубка Италии. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Аллегри,как тренер куда надёжнее Зидана.Клубу уровня Юве нельзя давать такого нестабильного наставника, который не имеет собственного стиля игры и просто ставит игроков.Да,3 лч,но это не Реал,который опреоре фаворит в 95% поединков,это Юве,тут не посидишь,3-4 команды минимум будут как минимум не слабее,поэтому Зидан пока не лучший вариант,пусть работает Аллегри.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

нынешний Ювентус, фаворит в 95% процентах играх. Да и за последние годы, они никогда не были ниже классом чем Реал или кто нибудь. Скорее была 5 практически равных клубов.

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