Зидан может возглавить "Ювентус"

Зинедин Зидан может стать главным тренером "Ювентуса" этим летом. Об этом информирует Mundo Deportivo.



По данным издания, Аллегри, возможно, покинет туринский клуб по окончании сезона-2018/19. Ожидается, что его может сменить на посту главного тренера Зидан.



Аллегри возглавляет "Ювентус" с июля 2014 года. Вместе с итальянским специалистом туринцы четыре раза становились чемпионами Италии, четырежды выигрывали Кубок страны и становились обладателями Суперкубка Италии.

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