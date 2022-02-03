Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"
Фото: инстаграм Зидана\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" продолжает работу по назначении французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, чтобы убедить Зидана возглавить парижан, руководство клуба сделало ему предложение с огромной зарплатой, которая не только превышает оклад нынешнего наставника команды Маурисио Почеттино - 8 миллионов евро, но даже больше, чем те 12 миллионов, который француз зарабатывал в своем втором заходе в мадридском "Реале".
Отмечается, что по мнению руководителей ПСЖ, в мире есть лишь один тренер, который сможет справиться со звездной раздевалкой команды - Зинедин Зидан.
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