Зидан: "Мы добились беспрецедентного успеха"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.

"Мы недовольны нашим выступлением в чемпионате, но мы добились очень большого успеха в Лиге Чемпионов. Нелегко сделать то, что удалось ребятам. У этой команды нет потолка, и это невероятно. Нет никакого секрета. Мы тяжело работаем, и у нас талантливые игроки. Они всегда хотят побеждать и показали это сегодня. Самое сложное - это дойти до финала. Мы прошли ПСЖ, "Ювентус", "Баварию" и победили "Ливерпуль", который провёл великолепный сезон. Мы добились беспрецедентного успеха - никто не выигрывал Лигу Чемпионов три раза подряд" - цитирует Зидана Marca.

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