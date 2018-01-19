Зидан: "Мы добились хорошего результата в матче с "Леганесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами после победы своих подопечных в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Леганеса" (1:0).

"Мы добились хорошего результата. Нам было сложно показать свой привычный футбол, но во втором тайме мы играли лучше. Мы добились важной победы с футболистами, которые получают недостаточно игрового времени", - сказал наставник.

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