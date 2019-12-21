Зидан: "Мы должны поддерживать ВАР"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу системы ВАР. Об этом сообщает As.

"ВАР - это очень важно. Эта система положительно влияет на футбол, но как и все в жизни, может ошибаться. Конечно, систему можно улучшить, все хотят, чтобы это было сделано.

Я закончил карьеру в 34 года, но даже в последний день в "Реале" я продолжал прогрессировать. Мы должны поддерживать ВАР", - сказал Зидан.

После 17 туров чемпионата Испании "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 36 баллов.

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