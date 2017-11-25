Зидан: "Мы довольны результатом, хотя были вещи, которые мне не понравились"

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Зидан: "Мы довольны результатом, хотя были вещи, которые мне не понравились"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал матч против "Малаги" (3:2).

"Мы хорошо начали матч и забили быстрый гол, что важно. Однако затем всё изменилось, а вторая половина встречи была очень трудной. Мы довольны результатом, хотя были вещи, которые мне не понравились" - приводит слова Зидана Marca.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Малага". | http://soccernews.ru

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