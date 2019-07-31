Зидан: "Мы ещё не готовы к сезону, но до 31 августа всё может измениться"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о предсезонной подготовке своей команды.
"Мы усердно работаем, и я уверен в своих футболистах. Предсезонные матчи складываются для нас не лучшим образом, но мы не теряем уверенности. Мы ещё не готовы, это заметно, но до 31 августа всё может измениться. Мы всегда мыслим позитивно. Знаем, что впереди длинный сезон, и наш прогресс неизбежен. У меня отличная команда. Мы вернём нашу игру и обретём больше уверенности. Нам нужно просто выиграть один матч", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что "бланкос" провели 4 предсезонных матча, проиграв 3 из них. Ещё один поединок с "Арсеналом" завершился победой испанцев в серии пенальти после ничьей в основное время.
Первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".
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