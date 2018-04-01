Зидан: "Мы хорошо контролировали игру с "Лас Пальмасом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 30-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

"Мы понимаем, что это всего лишь одна игра. Мы хорошо её контролировали и победили, но теперь мы должны начать думать о вторнике. В матче с "Ювентусом" всё будет совершенно иначе. Нам нужно отдохнуть, а игрокам, которые получили травмы, восстановиться" - приводит слова Зидана AS.

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