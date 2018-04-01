Зидан: "Мы хорошо контролировали игру с "Лас Пальмасом"

Теги реал мадридлас пальмасзинедин зидан

Зидан: "Мы хорошо контролировали игру с "Лас Пальмасом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 30-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

"Мы понимаем, что это всего лишь одна игра. Мы хорошо её контролировали и победили, но теперь мы должны начать думать о вторнике. В матче с "Ювентусом" всё будет совершенно иначе. Нам нужно отдохнуть, а игрокам, которые получили травмы, восстановиться" - приводит слова Зидана AS.

Не пропустите видеообзор матча "Лас Пальмас" - "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов