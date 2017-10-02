Зидан: "Мы немного разочарованы, что Роналду еще не забивал в Примере"

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Зидан: "Мы немного разочарованы, что Роналду еще не забивал в Примере"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал безголевую серию Криштиану Роналду в Примере.

"Дело не в том, что он устал, наоборот, он отсутствовал долгое время. Мы немного разочарованы, что Роналду еще не забивал в Примере, но это футбол. Его ассист на Иско был великолепен. Надеюсь, скоро все изменится" - приводит слова Зидана Sport.es.

Отметим, что Роналду забил один гол в Суперкубке Испании и четыре раза поразил ворота соперников в Лиге Чемпионов.

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