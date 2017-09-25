Зидан: "Мы приехали в Дортмунд, чтобы выиграть"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящую игру Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Мы в порядке. Рады, что можем играть в Лиге Чемпионов на замечательном поле, которое дышит Лигой Чемпионов! Мы готовы. Мы никогда не выигрывали на стадионе "Сигнал Идуна Парк", это вызов. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Здесь люди живут футболом, поэтому я хочу увидеть завтра хороший матч.

Поединок рассудит Бьорн Куйперс? Я здесь не для того, чтобы говорить об арбитрах. У судей трудная работа, а я думаю только о том, чтобы подготовиться к матчу" - приводит слова Зидана AS.

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