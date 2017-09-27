Зидан: "Мы провели отличную игру с "Боруссией"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над дортмундской "Боруссией" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы могли забивать больше, у нас были моменты. Но главное - это забить больше, чем соперник. И мы это сделали. В очередной раз очень рад за Криштиану. Все сработали блестяще. Мы провели отличную игру. Хорошо начали, да и оба тайма были превосходными. После перерыва у нас были кое-какие сложности, но мы их прекрасно преодолели. Идеально сработано" - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

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