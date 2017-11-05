Зидан: "Мы рады, что Бэйл и Карвахаль вернулись в строй"

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Зидан: "Мы рады, что Бэйл и Карвахаль вернулись в строй"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился новостями с лазарета команды.

"Мы рады, что Бэйл и Карвахаль вернулись в строй. Однако нам по-прежнему приходится обходиться без Ковачича. Он ещё не готов играть, но я уверен, что он приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

Дани хорошо себя чувствует, он уже тренируется в обычном режиме. Гарет провёл уже вторую тренировку в общей группе, его восстановление проходит по плану.

Бэйл и Карвахаль не войдут в состав команды на игру с "Лас-Пальмасом". Они долго находились вне игры, и сейчас мы не можем форсировать их восстановление. Бэйл также не сыграет за сборную Уэльса. Оба участвовали в двух последних тренировках и продолжат заниматься в расположении нашего клуба" - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

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