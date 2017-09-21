Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса"(0:1).

По словам специалиста, его команде просто не повезло.

"Это футбол, мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса". Такое случается. Провели не самый хороший и не самый плохой матч. Будем сохранять спокойствие. На своем поле не смогли выиграть в трех матчах. Не думал, что так произойдет, но в следующей игре мы должны сделать максимум", - отметил он. | soccernews.ru