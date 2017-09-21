Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"

Теги реал мадридзинедин зиданбетис

Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса"(0:1).

По словам специалиста, его команде просто не повезло.

"Это футбол, мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса". Такое случается. Провели не самый хороший и не самый плохой матч. Будем сохранять спокойствие. На своем поле не смогли выиграть в трех матчах. Не думал, что так произойдет, но в следующей игре мы должны сделать максимум", - отметил он. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов