Зидан: "На Бэйла давит его трансферная сумма"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он по-прежнему верит в полузащитника Гарета Бэйла, которого в последнее время сильно критикуют.

"Меня часто спрашивают про Бэйла. С ним все хорошо и он нормально себя чувствует. Ему нужно дать время. На него давит трансферная сумма, но он справится с этим. Похожая история когда-то была и со мной. Нам нужно быть терпеливыми. Я уверен, что Гарет принесет пользу "Реалу", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что хавбек перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро.

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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