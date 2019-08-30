Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан все еще надеется подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает AS.

По данным источника, французский специалист верит, что клубу удастся приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что период приобретения игроков в Ла Лиге закроется в ночь со 2 на 3 сентября.

Ранее главный тренер "МЮ" Уле-Гунар Сульшер заявлял, что Погба не собирается покидать клуб этим летом.

Футболист перешел в стан "красных дьяволов" из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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