Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Барселоной" (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании, а также травму нападающего Криштиану Роналду.
"Мы хорошо играли в этом матче. Но не могу сказать, что было бы более справедливо, ничья или победа одной из команд.
Для судьи это был сложный матч. Но теперь все позади. Пожалуй, что мы слишком спешили во втором тайме.
Надеюсь, что травма Роналду окажется несерьезной", - приводит слова Зидана El Chiringuito TV.
Не пропустите: "Реал" теряет Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку
-
Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем"
-
Усталость после еврокубков: "Атлетико" проигрывает дома "Эспаньолу"
-
"Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: анонс 53 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 52 тура
-
Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
-
"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"
-
Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)
-
Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"
-
"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов
-
Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"
-
"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"
-
Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"
-
Талантливый хавбек покинул "Рубин"
-
"Реал" теряет Роналду
-
Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере
-
Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году
-
"Зенит" может переманить президента "Локомотива"
-
Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20