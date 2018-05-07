Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной

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Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Барселоной" (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании, а также травму нападающего Криштиану Роналду.

"Мы хорошо играли в этом матче. Но не могу сказать, что было бы более справедливо, ничья или победа одной из команд.

Для судьи это был сложный матч. Но теперь все позади. Пожалуй, что мы слишком спешили во втором тайме.

Надеюсь, что травма Роналду окажется несерьезной", - приводит слова Зидана El Chiringuito TV‏.

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