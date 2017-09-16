Зидан: "Надеюсь, Бэйл забьет два мяча "Реалу Сосьедад"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз вступился за вингера своей команды Гарета Бэйла.

" Ему просто нужно время. Ему нужно тренироваться, и это то, что он делает. Мы ждем большего от него, но мы - спокойны. Если завтра он забьет два мяча... что вы будете говорить? Надеюсь, это произойдет и изменит динамику разговоров о нем ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, завтра "Реалу" не помогут Кроос и Вальехо. | soccernews.ru