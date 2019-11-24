Зидан: "Надеюсь, Бэйла не будут освистывать до конца сезона"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал освистывания болельщиками игрока команды Гарета Бэйла. Об этом пишет Marca.

"Надеюсь, его не будут освистывать до конца сезона. Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами до конца, однако контролировать мы их не можем. У них есть право на подобные вещи. Хотя я бы призвал их поддерживать всех игроков команды.

Я доволен результатами Бэйла, он отлично вошел в игру. Не могу сказать, справедливо ли его освистали. Каждый пусть сам оценивает ситуацию, как хочет", - сказал Зидан.

Футболист поучаствовал в 3-м мяче "Реала" в матче с "Реал Сосьедадом". В этом сезоне полузащитник играл в 7 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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