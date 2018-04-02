Зидан: "Надеюсь моя история с "Реалом" продолжится"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, какое место в его жизни занимает королевский клуб.

" Что для меня значит "Реал"? Все. Все, потому что этот клуб дал мне все. Я помню, как президент Флорентино Перес привел меня сюда. Именно он привел меня сюда. Я обязан ему всем. Я провел в Мадриде уже 17 или 18 лет. Я хорошо обустроился со своей семьей. Поэтому я обязан всем своему президенту и этому клубу, а также всем болельщикам, которые всегда проявляли ко мне уважение и любовь. Это моя история, и, надеюсь, она продолжится ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, два ключевых игрока "Реала" вернулись к тренировкам. | soccernews.ru