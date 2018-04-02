Зидан: "Надеюсь моя история с "Реалом" продолжится"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, какое место в его жизни занимает королевский клуб.
"Что для меня значит "Реал"? Все. Все, потому что этот клуб дал мне все. Я помню, как президент Флорентино Перес привел меня сюда. Именно он привел меня сюда. Я обязан ему всем. Я провел в Мадриде уже 17 или 18 лет. Я хорошо обустроился со своей семьей. Поэтому я обязан всем своему президенту и этому клубу, а также всем болельщикам, которые всегда проявляли ко мне уважение и любовь. Это моя история, и, надеюсь, она продолжится", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.
Напомним, два ключевых игрока "Реала" вернулись к тренировкам. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|30
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17