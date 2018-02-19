Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму защитника команды Марсело в игре с "Бетисом", которая прошла в рамках 24-го тура чемпионата Испании (5:3).

Наставник надеется, что бразилец быстро вернется в строй.

"Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим. В понедельник ему предстоит пройти обследование. На первый взгляд, восстановление займет не так много времени. В любом случае, придется подождать несколько дней", - отметил он. | http://soccernews.ru