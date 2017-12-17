Зидан: "Надеюсь, Роналду завершит карьеру в "Реале"

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Зидан: "Надеюсь, Роналду завершит карьеру в "Реале"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно будущего ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Может ли Криштиану Роналду продлить контракт с "Реалом"? Конечно, но всему свое время. Для нас важно, чтобы Криштиану оставался здесь. Он является игроком нашей команды, и никто не может делать то, что делает он, поэтому мы надеемся, что он останется здесь до своего ухода на пенсию", - цитирует наставника "сливочных" L'Équipe.

Напомним, Роналду контактирует с Озилом относительно его будущего. | soccernews.ru

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