Зидан: "Надеюсь, Роналду завершит карьеру в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно будущего ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

" Может ли Криштиану Роналду продлить контракт с "Реалом"? Конечно, но всему свое время. Для нас важно, чтобы Криштиану оставался здесь. Он является игроком нашей команды, и никто не может делать то, что делает он, поэтому мы надеемся, что он останется здесь до своего ухода на пенсию ", - цитирует наставника "сливочных" L'Équipe.

Напомним, Роналду контактирует с Озилом относительно его будущего. | soccernews.ru