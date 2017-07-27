Зидан: "Надеюсь трио ВВС останется в команде и на следующий сезон, однако до 31 августа все еще может случиться"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан надеется сохранить в команде на следующий сезон своих звездных форвардов Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

"Я надеюсь, что наше трио ВВС останется в команде и на этот сезон. Надеюсь, что все останутся. Я хочу, чтобы все, кто сейчас находится в команде, остались... Но все может случиться вплоть до 31 августа", - приводит слова наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан прокомментировал поражение от "Манчестер Сити".