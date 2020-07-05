Зидан: "Надоело слышать, что "Реал" побеждает благодаря судьям"

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Зидан: "Надоело слышать, что "Реал" побеждает благодаря судьям"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы над "Атлетиком" (1:0).

"Надоело слышать, что "Реал" побеждает благодаря судьям. Все так и останется, однако футболисты заслуживают уважения. Никому не удастся отвлечь нас от нашей цели. У нас нет права расслабляться или начинать думать о чемпионстве, пока мы не обеспечим это математически.

Мне нравится мощь команды. Мы демонстрируем надежность и баланс при потере мяча. У нас все отлично. Нам нужно прибавить в атаке, однако прочность нашей защиты также очень важна", - приводит слова Зидана Marca.

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