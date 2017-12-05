Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о неудачных результатах своей команды в текущем сезоне.

" Я устал уже это повторять... Моя команда - хороша. Но правда состоит в том, что мы должны забивать больше голов. Однако я - спокоен, я знаю, что ситуация рано или поздно изменится, ведь мы играем хорошо. Я вижу то, чего не видят остальные. Как тренер, я нахожусь в не идеальной ситуации, но мы будем улучшаться ", - цитирует наставника "сливочных" football.fr.

Напомним, "Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала кубка Испании. | soccernews.ru