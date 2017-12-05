Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"

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Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о неудачных результатах своей команды в текущем сезоне.

"Я устал уже это повторять...  Моя команда - хороша. Но правда состоит в том, что мы должны забивать больше голов. Однако я - спокоен, я знаю, что ситуация рано или поздно изменится, ведь мы играем хорошо. Я вижу то, чего не видят остальные. Как тренер, я нахожусь в не идеальной ситуации, но мы будем улучшаться", - цитирует наставника "сливочных" football.fr.

Напомним, "Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала кубка Испании. | soccernews.ru

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