Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020

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Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагирует на провокационное поведение вингера Гарета Бэйла.

Как сообщает испанская пресса, французский тренер намерен отстранить 30-летнего футболиста от тренировок в общей группе.

Напомним, что валлиец отпраздновал выход своей национальной сборной на Евро-2020 с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".

Бэйл был близок к уходу из "Реала" летом, но в итоге остался в команде. Игрок неплохо провёл старт сезона, но с 5 октября он не выходит на поле в составе "бланкос" из-за мифической травмы.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Молодец, хорошо потроллил недотренера и презика мешка)

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