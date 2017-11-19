Зидан: "Нам не хватило забитых голов"

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Зидан: "Нам не хватило забитых голов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 12-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

"Наша игра была хорошей, но нам не хватило забитых голов. Мне жаль футболистов, потому что они заслуживали большего. Мне некого критиковать. Впереди ещё много матчей. Да, мы значительно отстали от первого места, но "Барселона" не будет постоянно побеждать, и нам надо быть готовыми, чтобы воспользоваться их ошибками" - цитирует Зидана Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетико" - "Реал". | http://soccernews.ru

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