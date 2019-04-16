Зидан намерен избавиться от пяти игроков "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на пятерых футболистов в следующем сезоне, сообщает AS.

По сведениям издания, французский специалист принял решение избавиться от полузащитников Маркоса Льоренте, Браима Диаса и Дани Себальоса, а также форвардов Мариано Диаса и Гарета Бэйла.

Кроме того, не исключены продажи защитника Марсело, хавбеков Тони Крооса и Иско. Они могут быть проданы в случае получения интересных для "Реала" предложений.

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