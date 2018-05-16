Зидан намерен обсудить свое будущее с Пересом и тремя ведущими игроками "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен определиться со своим будущим по окончанию текущего сезона.

При этом, как информирует El Confidencial, перед принятием решения наставник "сливочных" хочет проконсультироваться с президентом королевского клуба Флорентино Пересом и тремя ведущими игроками своей команды Криштиану Роналду, Марсело и Серхио Рамосом относительно того, хотят ли они, чтобы он продолжил свою работу на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, у Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru