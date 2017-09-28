Зидан намерен освободить место в составе "Реала" для своего сына

Теги реал мадридзинедин зиданлука зиданфрансиско касилья

Зидан намерен освободить место в составе "Реала" для своего сынаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен сделать своего сына Луку вторым голкипером своей команды.

Так, по информации испанской прессы, наставник "сливочных" планирует уже ближайшей зимой расстаться с Кико Касильей, чтобы перевести на его место дублера Кейлора Наваса своего 19-летнего отпрыска.

Напомним, Зидан похвалил Бэйла. | soccernews.ru

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Иоганн Бах

Только вот на фото не Лука, а Тео Зидан, нападающий (15 лет).

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