Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен отказать "Челси", сообщает The Times.

По сведениям издания, 46-летний француз готов отклонить предложение "синих", поскольку рассчитывает возглавить туринский "Ювентус".

Альтернативным вариантом для него является "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Зидан в мае прошлого года покинул "Реал" и с тех пор остаётся без команды. Со "сливочными" он выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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