Зидан намерен предоставить Асенсио больше игровой практики

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Зидан намерен предоставить Асенсио больше игровой практики

Хавбек "Реала" Марко Асенсио станет чаще появляться на футбольном поле.

Как сообщают испанские СМИ, наставник "сливочных" Зинедин Зидан принял решение предоставить футболисту больше игровой практики во второй половине сезона.

В текущем сезоне Асенсио провел 24 матча, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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