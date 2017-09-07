Зидан намерен предоставить отдых Модричу

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Зидан намерен предоставить отдых МодричуГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен предоставить отдых ключевому полузащитнику своей команды Луке Модричу.

Как информирует El Bernabeu, наставник "сливочных" планирует не задействовать 31-летнего хавбека в ближайшем матче королевского клуба в Ла Лиге против "Леванте" ввиду того, что хорват провел два напряженных поединка в составе своей национальной сборной. Ожидается, что место Модрича в составе "Реала" в субботу займет Дани Себальос или Матео Ковачич.

Напомним, Бекхэм планирует переманить в "Майами" ключевого игрока "Реала". | soccernews.ru

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