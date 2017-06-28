Зидан намерен расстаться с игроком, которого приобрел Перес

Теги зинедин зиданфлорентино пересреал мадридмартин эдегор

Зидан намерен расстаться с игроком, которого приобрел ПересГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с 18-летним полузащитником Мартином Эдегором, информирует испанская пресса.

Несмотря на то, что норвежец до конца следующего сезона на правах аренды будет выступать за нидерландский "Херенвен", наставник "сливочных" уже предупредил президента клуба Флорентино Переса о том, что он не видит места в своей команде для хавбека. Зидан сообщил, что не будет против расставания с Эдегором уже сейчас.

Всего за "Реал" Эдегор сыграл 2 матча.

Напомним, "сливочные" не интересуются бывшим форвардом "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
керан

4 лямов получает нахрен

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов