Зидан намерен расстаться с игроком, которого приобрел Перес
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с 18-летним полузащитником Мартином Эдегором, информирует испанская пресса.
Несмотря на то, что норвежец до конца следующего сезона на правах аренды будет выступать за нидерландский "Херенвен", наставник "сливочных" уже предупредил президента клуба Флорентино Переса о том, что он не видит места в своей команде для хавбека. Зидан сообщил, что не будет против расставания с Эдегором уже сейчас.
Всего за "Реал" Эдегор сыграл 2 матча.
Напомним, "сливочные" не интересуются бывшим форвардом "Барселоны". | soccernews.ru
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