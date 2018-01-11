Зидан намерен расстаться с Марсело

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с ключевым защитником своей команды Марсело.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" остался недоволен выступлениями 29-летнего бека в текущем сезоне. Более того, французский специалист определил бразильца одним из главных виновников неудачного выступления своих подопечных в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. Поэтому уже следующим летом футболист, вполне вероятно, будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне Марсело забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" заинтересовался вингером ПСЖ. | soccernews.ru