Зидан намерен расстаться с одним из хавбеков "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с одним из полузащитников своей команды.

Как информирует испанская пресса, у наставника королевского клуба серьезно испортились отношения с Маркосом Льоренте, который только в это межсезонье после аренды в "Алавесе" присоединился к первой команде "сливочных". Ввиду этого, француз уже выразил свое желание руководству "Реала", чтобы до конца текущего трансферного окна 22-летний хавбек был продан.

Напомним, "Реал" объявил о подписании контракта с Месси. | soccernews.ru