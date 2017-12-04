Зидан намерен расстаться с одним из защитников "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридхакими ашраф

Зидан намерен расстаться с одним из защитников "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с защитником своей команды Хакими Ашрафом.

Как информирует AS, наставник "сливочных" сообщил руководству своего клуба, что лучшим вариантом для 19-летнего бека стала бы аренда в другую команду уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Хакими сыграл в 7 матчах за "Реал", результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за последние девять лет. | soccernews.ru

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