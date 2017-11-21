Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" определил круг футболистов, которые уровнем своей игры в текущем сезоне не соответствуют королевскому клуб. В "черный" список французского специалиста попали: голкипер Кико Касилья; защитники - Хакими Ашраф и Хесус Вальехо; полузащитники - Дани Себальос, Маркос Льоренте и Лука Модрич; вингер Лукас Васкес.

Напомним, "Реал" не продаст Бэйла. | soccernews.ru