Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" определил круг футболистов, которые уровнем своей игры в текущем сезоне не соответствуют королевскому клуб. В "черный" список французского специалиста попали: голкипер Кико Касилья; защитники - Хакими Ашраф и Хесус Вальехо; полузащитники - Дани Себальос, Маркос Льоренте и Лука Модрич; вингер Лукас Васкес.

Напомним, "Реал" не продаст Бэйла. | soccernews.ru

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