Зидан намерен сделать своего сына вторым голкипером "Реала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан намерен сделать своего сына Люку вторым вратарём после Тибо Куртуа в следующем сезоне, пишет Marca.

Французский специалист заявил, что не видит разницы в классе между своим сыном и украинским вратарем Андреем Луниным, который сейчас играет в "Леганесе" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что второй голкипер мадридцев Кейлор Навас покинет команду.



21-летний Люка Зидан является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он участвовал в одном матче за основную команду.

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