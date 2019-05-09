Зидан намерен вернуть Ашрафа из аренды в "Боруссии"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет усилить левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что королевский клуб нацелился на защитника "Лиона" Ферлана Менди, однако, по информации AS, есть и более доступный вариант.

Летом "бланкос" могут вернуть из аренды в дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими. Данный шаг всецело поддерживает Зидан.

Впрочем, проблемой может стать нежелание "шмелей" досрочно расставаться с 20-летним марокканцем.

Напомним, что соглашение между клубами рассчитано до 2020 года и в нём нет пункта, позволяющего "Реалу" вернуть Ашрафа раньше оговоренного срока.

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