Зидан намерен вмешаться в ситуацию с Ковачичем

Теги реал мадридзинедин зиданматео ковачичинтер миланмиланювентус

Зидан намерен вмешаться в ситуацию с КовачичемГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан опасается возможного ухода из своей команды полузащитника Матео Ковачича.

Как информирует испанская пресса, заинтересованность в услугах 23-летнего хавбека проявляют три итальянских гранда - туринский "Ювентус", "Милан" и "Интер". Учитывая же приход в стан королевского клуба Дани Себальоса, места в составе "сливочных" для хорвата может не оказаться.

Ввиду этого наставник "Реала" намерен провести личную встречу с Ковачичем, дабы попытаться убедить его не уходить из команды текущим летом.

Напомним, "Реал" отправился в США без Рамоса и Роналду. | soccernews.ru

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