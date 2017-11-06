Зидан: "Намерены подвести Бэйла к игре против "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с травмой вингера его команды Гарета Бэйла.

"Теперь наше намерение состоит в том, чтобы помочь Гарету. Он преуспевает в своем восстановлении, и сейчас у нас есть две недели, чтобы он смог набрать оптимальную форму. Посмотрим, как все будет развиваться, но идея заключается в том, чтобы он был готов к матчу против "Атлетико", который состоится после перерыва на игры сборных", - цитирует наставника "сливочных" ESPN FC.

Напомним, Зидан высказался о голевой засухе Роналду. | soccernews.ru