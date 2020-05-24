Зидан нарушил правила самоизоляции и уехал в деревню

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Зидан нарушил правила самоизоляции и уехал в деревню

Наставник "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции и покинул Мадрид. Об этом сообщает Sport.

По данным источника, тренер был замечен в деревне, расположенной в нескольких километрах от Мадрида, где владеет домом.

Отметим, жителям Мадрида запрещено покидать город из-за пандемии коронавируса. Француза могут оштрафовать на 1450 евро.

Напомним, 18 мая "сливочные" возобновили командные тренировки на базе. Чемпионат Испании должен возобновиться в июне.

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