Зидан нарушил правила самоизоляции и уехал в деревню

Наставник "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции и покинул Мадрид. Об этом сообщает Sport.

По данным источника, тренер был замечен в деревне, расположенной в нескольких километрах от Мадрида, где владеет домом.

Отметим, жителям Мадрида запрещено покидать город из-за пандемии коронавируса. Француза могут оштрафовать на 1450 евро.

Напомним, 18 мая "сливочные" возобновили командные тренировки на базе. Чемпионат Испании должен возобновиться в июне.

Не пропустите: Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"| http://soccernews.ru