Зидан нашел замену для Данило

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Зидан нашел замену для ДанилоГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для защитника своей команды Данило, который близок к уходу из королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, на замену 26-летнему беку французский специалист попросил президента "сливочных" Флорентино Переса приобрести игрока "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу.

Напомним, "Реал" представил Дани Себальоса. | soccernews.ru

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