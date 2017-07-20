Зидан нашел замену для Данило

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для защитника своей команды Данило, который близок к уходу из королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, на замену 26-летнему беку французский специалист попросил президента "сливочных" Флорентино Переса приобрести игрока "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу.

Напомним, "Реал" представил Дани Себальоса. | soccernews.ru