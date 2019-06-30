Зидан настаивает на продаже Наваса

Теги реал мадридкейлор навасзинедин зидан

Зидан настаивает на продаже Наваса

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает Sport.es, французский специалист хочет, чтобы Навас покинул клуб этим летом. Напомним, что основным голкипером "Реала" должен стать Тибо Куртуа, а за роль второго вратаря команды поборются Андрей Лунин и Лука Зидан.

Соглашение Наваса с "Реалом" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Читайте также: Навас назвал условие, при котором покинет "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой

Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов