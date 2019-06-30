Зидан настаивает на продаже Наваса

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает Sport.es, французский специалист хочет, чтобы Навас покинул клуб этим летом. Напомним, что основным голкипером "Реала" должен стать Тибо Куртуа, а за роль второго вратаря команды поборются Андрей Лунин и Лука Зидан.

Соглашение Наваса с "Реалом" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Читайте также: Навас назвал условие, при котором покинет "Реал". | http://soccernews.ru